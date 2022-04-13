Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Василий Казарцев обслужит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Локомотив»

Василий Казарцев обслужит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Локомотив»
Комментарии

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги.

15 апреля (пятница)

«Динамо» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Вячеслав Харламов.

16 апреля (суббота)

«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Геннадий Куличенков.

«Зенит» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Французов.

«Спартак» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.

17 апреля (воскресенье)

«Арсенал» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москвалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.

«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.

«Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Антон Кобзев; AVAR-2 – Кирилл Левников; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.

«В матче «Спартака» мог быть грандиозный скандал». Разбор судейства 24-го тура РПЛ «В матче «Спартака» мог быть грандиозный скандал». Разбор судейства 24-го тура РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022