Василий Казарцев обслужит матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» — «Локомотив»

Российский футбольный союз (РФС) назначил арбитров и инспекторов на матчи 25-го тура Российской Премьер-Лиги.
15 апреля (пятница)
«Динамо» – «Ахмат»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачёв, Варанцо Петросян; резервный судья – Сергей Чебан; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Андрей Веретешкин; инспектор – Вячеслав Харламов.
16 апреля (суббота)
«Уфа» – ЦСКА: судья – Евгений Турбин, ассистенты судьи – Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья – Иван Абросимов; VAR – Ян Бобровский; AVAR – Алексей Лунёв; инспектор – Геннадий Куличенков.
«Зенит» – «Урал»: судья – Виталий Мешков, ассистенты судьи – Илья Елеференко, Андрей Образко; резервный судья – Артём Смолин; VAR – Владимир Москалёв; AVAR – Дмитрий Сафьян; инспектор – Сергей Французов.
«Спартак» – «Рубин»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Владислав Назаров, Андрей Гурбанов; резервный судья – Максим Перезва; VAR – Кирилл Левников; AVAR – Алексей Стипиди; инспектор – Александр Колобаев.
17 апреля (воскресенье)
«Арсенал» – «Ростов»: судья – Евгений Кукуляк, ассистенты судьи – Максим Ковалёв, Михаил Иванов; резервный судья – Роман Сафьян; VAR – Владимир Москвалёв; AVAR – Андрей Болотенков; инспектор – Александр Гончар.
«Крылья Советов» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв, ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Кирилл Силантьев; VAR – Алексей Матюнин; AVAR – Дмитрий Мосякин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Сочи» – «Локомотив»: судья – Василий Казарцев, ассистенты судьи – Рашид Абусуев, Роман Милюченко; резервный судья – Юнус Кошко; VAR – Владислав Безбородов; AVAR – Адлан Хатуев; инспектор – Игорь Синер.
«Нижний Новгород» – «Химки»: судья – Артём Чистяков, ассистенты судьи – Валерий Данченко, Алексей Ширяев; резервный судья – Иван Сараев; VAR – Анастасия Пустовойтова; AVAR-1 – Антон Кобзев; AVAR-2 – Кирилл Левников; инспектор – Фейзудин Эрзиманов.
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