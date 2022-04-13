Хави оценил возможный проход «Барселоны» в полуфинал Лиги Европы

Главный тренер «Барселоны» Хави оценил, насколько для его команды значим возможный выход в полуфинал Лиги Европы.
«Полуфинал станет шагом вперёд на пути к одной из наших целей. Всё было не так в начале сезона, но сейчас мы выправляем ситуацию. Лигу Европы не ценят так, как Лигу чемпионов, но мы настроены на победу. Мы хотим играть в Лиге чемпионов и работаем, чтобы вернуться туда. Больно, что нас там нет. Выход в следующий раунд станет ещё одним шагом.
Завидуем ли мы «Реалу»? Требования нам выставляет история «Барселоны», а не «Реал». 40 лет назад пришёл Йохан Круифф и установил планку: побеждать, играя красиво. Если этого не происходит, то мы недовольны. Таковы требования в Каталонии. Не знаю, как в Мадриде, я никогда там не жил и не знаком с их менталитетом», – приводит слова Хави Marca.
- 13 апреля 2022
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