Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ливерпуль» — «Бенфика». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Анри — о пасе Модрича в матче с «Челси»: что он делает, чтобы по-прежнему вытворять такое?

Анри — о пасе Модрича в матче с «Челси»: что он делает, чтобы по-прежнему вытворять такое?
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри восхитился результативной передачей хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3).

«Этому парню 50 лет. Что он делает, чтобы по-прежнему вытворять такое? Это просто невероятно», — приводит слова Анри CBS Sports.

Напомним, Модрич провёл на поле весь матч и сумел отметиться голевой передачей на нападающего Родриго на 80-й минуте встречи. Этот гол позволил мадридскому «Реалу» перевести игру в дополнительное время. На 96-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема забил решающий гол. По сумме двух встреч команда из Мадрида сумела пройти в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.

Новость по теме
«Так играть незаконно». Рио Фердинанд – о пасе Луки Модрича в матче с «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022