Анри — о пасе Модрича в матче с «Челси»: что он делает, чтобы по-прежнему вытворять такое?

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри восхитился результативной передачей хорватского полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3).



«Этому парню 50 лет. Что он делает, чтобы по-прежнему вытворять такое? Это просто невероятно», — приводит слова Анри CBS Sports.



Напомним, Модрич провёл на поле весь матч и сумел отметиться голевой передачей на нападающего Родриго на 80-й минуте встречи. Этот гол позволил мадридскому «Реалу» перевести игру в дополнительное время. На 96-й минуте форвард «Реала» Карим Бензема забил решающий гол. По сумме двух встреч команда из Мадрида сумела пройти в полуфинал Лиги чемпионов, а «Челси» покинул турнир.