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Гратакос прокомментировал своё назначение на пост заместителя спортивного директора РФС

Гратакос прокомментировал своё назначение на пост заместителя спортивного директора РФС
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Испанский специалист Жорди Гратакос прокомментировал своё назначение на пост заместителя спортивного директора Российского футбольного союза.

«Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели — готовности выступать за национальную сборную. За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва — например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне. Всё больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения», — цитирует Гратакоса пресс-служба РФС.

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Комментарии
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