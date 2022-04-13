Гратакос прокомментировал своё назначение на пост заместителя спортивного директора РФС

Испанский специалист Жорди Гратакос прокомментировал своё назначение на пост заместителя спортивного директора Российского футбольного союза.
«Я вижу в российских игроках большой потенциал. Наша задача состоит в том, чтобы создавать все условия, которые необходимы для их прогресса на пути к главной цели — готовности выступать за национальную сборную. За последние три года в России было сделано много значительных шагов для подготовки резерва — например, создана Юношеская футбольная лига, которая позволяет молодым футболистам получать практику на самом высоком уровне. Всё больше ребят появляется на поле и в составах клубов РПЛ, и они играют в своих командах значительные роли. Важно развивать эти достижения», — цитирует Гратакоса пресс-служба РФС.
- 13 апреля 2022
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