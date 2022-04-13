Дель Пьеро: сказал Модричу после игры с «Челси»: «Ты всё сделал сам. Просто наслаждайся!»

Бывший нападающий «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро рассказал о встрече с полузащитником «Реала» Лукой Модричем после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси» (2:3). По итогам двух игр мадридцы вышли в полуфинал турнира.
«Это был исключительный матч. Модрич изменил игру, он сделал всё. Вечер был уникальным и странным. Казалось, что «Челси» контролировал ситуацию, но потом всё изменилось. Появилось ощущение, что дело может дойти до серии пенальти. Это что-то невероятное.
Мы с Лукой давно знаем друг друга. Я счастлив, что мы знакомы, ведь он — выдающийся футболист. После игры мы встретились и немного поговорили. Он вздохнул с облегчением. Я просто сказал ему: «Слушай, ты всё сделал сам, мой друг. Просто наслаждайся!» — приводит слова Дель Пьеро Sky Sport Italia.
- 13 апреля 2022
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