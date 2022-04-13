В Нидерландах обсудили возможное возвращение Петера Боша на пост главного тренера «Аякса»

Главный тренер «Лиона» Петер Бош рассматривается как один из кандидатов на пост наставника «Аякса». Об этом сообщает Footmercato со ссылкой на нидерландское издание Voetbal International.



Сообщается, что нынешний главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг в следующем сезоне возглавит английский «Манчестер Юнайтед», а Бош входит в список кандидатов на его замену.



Петер Бош сейчас является главным тренером «Лиона» и связан контрактом с французским клубом до 2023 года. Он уже был наставником «Аякса» в сезоне-2016/2017. В статье нидерландского издания мнения по возвращению Боша на тренерский пост разделились.



«Лион» под руководством нидерландского наставника занимает 10-е место в этом сезоне Лиги 1. В четверг, 14 апреля, французский клуб проведёт ответный домашний матч 1/4 финала Лиги Европы с «Вест Хэмом». Первый матч этих команд завершился вничью – 1:1.