Польский «Заглембе» расторг контракт с Евгением Башкировым

Польский «Заглембе» на официальном сайте объявил о расторжении контракта с российским полузащитником Евгением Башкировым. Сотрудничество было прекращено по соглашению сторон.
Напомним, 24 февраля 2020 года Башкиров покинул казанский «Рубин». Стороны расторгли контракт по обоюдному соглашению. Башкиров стал игроком «Рубина» в январе 2019 года. Полузащитник принял участие в 25 матчах в составе казанской команды, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
В составе «Заглембе» полузащитник провёл 45 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи. В команде также выступает россиянин Илья Жигулёв. Ранее спортсмен играл за такие клубы, как молдавский «Милсами», екатеринбургский «Урал», футбольный клуб «Тосно» из Ленинградской области и «Ротор» из Волгограда.
- 13 апреля 2022
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