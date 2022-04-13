«Либо они не думали, либо стыдно». Бывший тренер сборной России — о решении CAS

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира.
«Решение ожидаемое, но абсурдное. Логики в их высказываниях о принятом решении никакой. При чём здесь вся ситуация и как футболисты влияют на то, что происходит — не могу себе представить. Нарушены все заповеди, по типу «спорт вне политики».
Обоснования, которые они выдают, не ввязываются ни в какую логическую цепочку. Если кто-то ещё завтра скажет, что не хочет играть с кем-то… Приведённые аргументы CAS говорят о том, что либо люди не думали, либо им стыдно», — сказал Борис Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 13 апреля 2022
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