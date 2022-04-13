Павар: ужасно раздражает, что «Бавария» вылетела из ЛЧ. Мы сыграли очень хорошо

Защитник «Баварии» Бенжамен Павар прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов УЕФА.



«Думаю, по сравнению с первым матчем мы сыграли очень хорошо и не упустили так много возможностей. У соперника были некоторые опасные моменты, и они добились своего, поэтому поздравляем их. Что касается нас, нам просто не хватило удачи. Мы не забили необходимые голы. Ужасно раздражает, что мы вылетели из Лиги чемпионов, потому что мы действительно сыграли лучше. Но это футбол, нужно переключиться на другие матчи. Сейчас наша цель — стать чемпионами Германии», — приводит слова Павара beIN Sports.

Напомним, по итогам двух матчей 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Вильярреал» одолел мюнхенскую «Баварию» (1:0, 1:1) и вышел в полуфинал турнира.

Фанаты «Вильярреала» празднуют выход клуба в полуфинал ЛЧ: