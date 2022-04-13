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Габриэл Мартинелли может продлить контракт с «Арсеналом»

Габриэл Мартинелли может продлить контракт с «Арсеналом»
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Нападающий «Арсенала» Габриэл Мартинелли в ближайшее время может продлить контракт с «канонирами». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, боссы «пушкарей» довольны выступлением Габриэла, поэтому в ближайшее время предложат ему новое соглашение. Нынешний контракт бразильца рассчитан до 2024 года.

В нынешней кампании Габриэл Мартинелли забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи за «Арсенал» во всех соревнованиях. После 30 сыгранных туров лондонский клуб располагается на пятом месте в турнирной таблице, набрав 54 очка. В следующем матче команда Микеля Артеты встретится с «Саутгемптоном», который находится на 14-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях «Манчестер Сити» (74).

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