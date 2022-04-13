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Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шатова в клубе

Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Шатова в клубе
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Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника Олега Шатова в клубе.

«Всё зависит от Олега: как он захочет. Может, у него будет лучшее предложение или захочет остаться. А может, сын пойдёт в первый класс. Это его дело — у нас с ним такая договорённость была. Если захочет играть дальше — останется. Пока что нет понимания. «Урал» готов сохранить Олега. Если он скажет, что хочет остаться, то останется. У нас с ним особые отношения», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Екатеринбургский «Урал» набрал 21 очко и располагается на 14-м месте в Российской Премьер-Лиге. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). В тройку лидеров чемпионата России входят московские клубы «Динамо» (49) и ЦСКА (43). «Сочи» с 42 очками находится на четвёртом месте в чемпионате России.

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