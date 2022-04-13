Убыток ЦСКА в 2021-м сократился до 753 млн рублей. Расходы на зарплату выросли до 3,2 млрд

Стали известны финансовые показатели московского ЦСКА за 2021 год.
Как сообщает «РБ-Бизнес» со ссылкой на финансовую отчётность клуба, убыток армейцев по итогам 2021 года сократился более чем на 63% и составил 753,3 млн рублей. В 2020-м у ЦСКА был зафиксирован убыток в размере 2 млрд рублей.
Выручка армейцев выросла на 55,1% — до 4,3 млрд рублей. Коммерческие расходы увеличились на 33% и составили 750 тыс. рублей. Управленческие расходы увеличились до 22,9 млн рублей – то есть на 18%. Расходы на зарплату возросли на 41,8% и составили 3,19 млрд рублей.
После 24 сыгранных туров в Российской Премьер-Лиге ЦСКА располагается на третьем месте в турнирной таблице, набрав 43 очка. Лидирует в соревнованиях «Зенит» (52).
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