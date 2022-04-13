В «Торпедо» рассказали о тренировках Матвеева, покинувшего Чехию из-за проблем с визой

Президент «Торпедо» Денис Маслов рассказал о тренировках Максима Матвеева, покинувшего Чехию из-за проблем с визой.
«Он русский футболист хорошего качества. Отлично играет! Конечно, мы его пригласили. Почему нет? Он будет тренироваться с нами какое-то время. Точных сроков не могу назвать», — сказал Маслов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, Максим Матвеев был вынужден покинуть Чехию из-за отказа в выдаче рабочей визы. После этого руководство «Торпедо» связалось с игроком и пригласило его потренироваться с клубом.
Матвеев является воспитанником московского «Локомотива». Он перешёл в «Динамо» из Ческе-Будеёвице 6 января 2022 года. 20-летний полузащитник не успел провести ни одного матча за чешскую команду.
Защитник чешского «Богемианс-1905» Евгений Назаров также покинул клуб из-за проблем с выдачей визы. Назаров перешёл в «Богемианс-1905» из «Краснодара-2» 23 января 2022 года. За это время защитник сыграл лишь один матч за новую команду. Назаров принял участие в матче чемпионата Чехии с пражской «Славией».
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