Экс-игрок чешского «Динамо»: я воспитанник «Локо», а от них предложения нет. Странные люди

Бывший игрок чешского «Динамо» Максим Матвеев после того, как покинул Чехию, оценил действия «Локомотива», воспитанником которого является.
«Что касается возвращения в «Локомотив», то никакого предложения нет. Видишь, как они поступают: я — их воспитанник, а от них вообще ничего нет. Там очень странные люди.
В Ческе-Будеёвице друзья остались — я с ними общаюсь. Но не думаю, что летом я могу туда вернуться. Планирую пока в России играть. Тренировочный процесс в России и Чехии сильно отличается. Вообще всё разное. Да, чешский чемпионат не самый сильный, но Европа сильно отличается», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Максим Матвеев был вынужден покинуть Чехию из-за отказа в выдаче рабочей визы. После этого руководство «Торпедо» связалось с игроком и пригласило его потренироваться с клубом.
Матвеев является воспитанником московского «Локомотива». Он перешёл в «Динамо» из Ческе-Будеёвице 6 января 2022 года. 20-летний полузащитник не успел провести ни одного матча за чешскую команду.
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