Евгений Ловчев жёстко раскритиковал CAS из-за отклонения апелляции РФС

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отклонить апелляцию Российского футбольного союза (РФС) о переносе стыковых матчей в рамках отбора на чемпионат мира.

«По этому принципу, который определил CAS, «Спартаку» надо отказаться играть с ЦСКА на Кубок России — и ЦСКА засчитают поражение. Это мрак. Те отказываются, а исключают нас. Эта формулировка — идиотизм. Если раньше я понимал, что все эти решения, начиная с паралимпийцев, политически ангажированы, то сейчас я вдобавок к этому понял, что там идиоты сидят. Они этой формулировкой позорят себя. Они просто идиоты, блин (в оригинале использовано более грубое слово – Прим. «Чемпионата»).



Раньше существовала поговорка: было у отца три сына — два умных, а третий — футболист. Теперь можно перефразировать футболиста в судью CAS. Вот этой вещью они просто себя опозорили. Было бы ещё понятно, если бы причиной назвали спецоперацию, но их формулировка… Тогда по данному принципу в 1973 году, когда мы сборной СССР не поехали играть в Чили из-за концлагеря на стадионе, надо было чилийцам засчитать поражение. Даже обсуждать не хочется, потому что это кучка идиотов, блин (в оригинале использовано более грубое слово. – Прим. «Чемпионата»)», — сказал Ловчев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.