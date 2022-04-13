Покинувший чешский клуб Матвеев рассказал, как появился вариант с тренировками в «Торпедо»

Бывший игрок чешского «Динамо» Максим Матвеев после того, как покинул Чехию, рассказал о тренировках с «Торпедо».

«Мне нужен тренировочный процесс: у меня сейчас нет команды. Нашёл вариант с «Торпедо» — пригласили, я и тренируюсь. Предложат контракт — будет хорошо. Если предложат, то будем смотреть по условиям», — сказал Матвеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.



Напомним, Максим Матвеев был вынужден покинуть Чехию из-за отказа в выдаче рабочей визы. После этого руководство «Торпедо» связалось с игроком и пригласило его потренироваться с клубом.



Матвеев является воспитанником московского «Локомотива». Он перешёл в «Динамо» из Ческе-Будеёвице 6 января 2022 года. 20-летний полузащитник не успел провести ни одного матча за чешскую команду.