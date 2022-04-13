Вратарь «Локомотива» Худяков назвал трёх лучших голкиперов мира и России

Вратарь московского «Локомотива» Даниил Худяков назвал трёх лучших вратарей мира и России.
«Кто из вратарей мой кумир? Был Буффон. Сейчас нравится Менди из «Челси». У него какая-то нереальная прыгучесть.
Топ-3 вратаря мира сейчас? Куртуа, потом Нойер, а третий Менди.
А в России? Гильерме на первом. Второй Сафонов. На третьем – Акинфеев.
Согласен ли с Сафоновым, который сказал, что Акинфеев уже не лучший вратарь России? Можно посмотреть статистику сухих матчей и пропущенных голов в этом сезоне, и все вопросы сразу отпадут. Акинфеев до сих пор один из лучших.
Нахожусь ли я в десятке? В топ-15 точно», — цитирует Худякова Sport24.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги вратарь сыграл в 11 матчах, в которых пропустил 18 мячей. В трёх играх Худяков сохранил ворота на замке.
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