Экс-арбитр ФИФА признался, что засчитывал красивые голы в спорных ситуациях

Бывший судья ФИФА Тони Шапрон, работавший на матчах французской Лиги 1, рассказал, что мог засчитать красивый гол в спорной ситуации.
«Засчитывал ли я красивые голы в тех случаях, когда атакующая команда, возможно, нарушила правила? Да, потому что мы люди и любим футбол. Когда ты видишь великолепный гол и говоришь себе: «Там мог быть небольшой фол», но комбинация была так прекрасна, что засчитываешь его.
Когда я иду на стадион, я хочу увидеть выдающиеся голы. Я самый большой футбольный болельщик. Не забывайте, что судьи — это прежде всего футбольные фанаты. И иногда, да, ты в восторге от того, что делает игрок», — цитирует Шапрона Get French Football News со ссылкой на Canal+.
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