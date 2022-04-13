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Родриго, забивший гол в ворота «Челси», прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов

Родриго, забивший гол в ворота «Челси», прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов
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Нападающий «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Гол в ворота «Челси» стал самым важным в моей карьере. Мы всегда шутим, что Модрич мой отец. Он всегда рядом, помогает мне, разговариваем. Счастлив иметь с ним дело», – цитирует игрока Marca.

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. На 51-й минуте защитник «Челси» Антонио Рюдигер увеличил преимущество гостей. Результативную передачу отдал автор первого гола лондонцев Маунт. На 63-й минуте защитник «Челси» Маркос Алонсо отправил в ворота «Реала» третий мяч, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой.

На 75-й минуте форвард лондонцев Тимо Вернер довёл счёт до разгромного. Через пять минут нападающий «Реала» Родриго сократил отставание мадридского клуба, забив гол после передачи полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

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