Родриго, забивший гол в ворота «Челси», прокомментировал выход в полуфинал Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Родриго Гоэс прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Гол в ворота «Челси» стал самым важным в моей карьере. Мы всегда шутим, что Модрич мой отец. Он всегда рядом, помогает мне, разговариваем. Счастлив иметь с ним дело», – цитирует игрока Marca.

На 15-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт. На 51-й минуте защитник «Челси» Антонио Рюдигер увеличил преимущество гостей. Результативную передачу отдал автор первого гола лондонцев Маунт. На 63-й минуте защитник «Челси» Маркос Алонсо отправил в ворота «Реала» третий мяч, однако арбитр отменил взятие ворот, зафиксировав игру рукой.

На 75-й минуте форвард лондонцев Тимо Вернер довёл счёт до разгромного. Через пять минут нападающий «Реала» Родриго сократил отставание мадридского клуба, забив гол после передачи полузащитника «сливочных» Луки Модрича.