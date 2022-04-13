Худяков рассказал о своём дебюте за «Локомотив» в игре с «Химками» после удаления Гильерме

18-летний вратарь «Локомотива» Даниил Худяков рассказал о своём дебюте за железнодорожников в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» (0:0). В том матче красную карточку получил вратарь «Локо» Маринато Гильерме, после чего на 54-й минуте на поле появился Худяков.



«Как это было? Начало второго тайма, я спокойно сидел на скамейке, следил за игрой. Ко мне подошёл доктор, предложил чай. Начал наливать, а я смотрел на стакан, чтоб мимо не пролилось. И в этот момент Гильерме сбивает игрока «Химок». Из-за чая я не видел момент, но почему-то сразу подумал: после просмотра дадут максимум жёлтую.



Пока судья шёл к VAR, Заур Хапов (в тот момент тренер вратарей, сейчас главный тренер «Локомотива». – Прим. «Чемпионата») сказал мне на всякий случай переодеваться. Я начал медленно, не спеша переодеваться — всё ещё был уверен, что будет жёлтая, чего мне торопиться-то?



В итоге смотрю — судья красную показывает! И всё, у меня в ту же секунду внутри всё перевернулось, забурлило, руки затряслись.



О чём думал, когда стоял на бровке? Боялся жёстко провалиться. Главное было не допустить глупую ошибку. Но понимал и то, что для вратарей такие шансы чаще всего становятся главными в карьере.



Николич, когда выпускал меня, попросил быть поспокойнее и сказал, что я справлюсь. Марко ко мне всегда хорошо относился. Гильерме сказал не переживать, делать всё как умею. Эти слова помогли», — цитирует Худякова Sport24.

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