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Серхи Роберто возобновил переговоры о продлении контракта

Серхи Роберто возобновил переговоры о продлении контракта
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Полузащитник «Барселоны» Серхи Роберто может продлить контракт с сине-гранатовыми. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, боссы клуба и агенты игрока возобновили переговоры о продлении контракта. К данному моменту никаких договорённостей достичь не удалось, но обе стороны вновь обсудят новое соглашение для Серхи Роберто в ближайшие дни. Действующее соглашение истекает 30 июня 2022 года. Отмечается, что руководство «Барселоны» не очень довольно уровнем игры испанца.

Роберто — воспитанник «Барселоны». В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в девяти матчах испанской Ла Лиги, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу. Также на его счету три матча в Лиге чемпионов без результативных действий.

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