«Ливерпуль» и «Бенфика» огласили стартовые составы на матч

Сегодня, 13 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнётся в 22:00 по мск.

Команды огласили стартовые составы на матч:

«Ливерпуль»: Алисон Беккер, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Диогу Жота, Роберто Фирмино, Луис Диас.

«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Ян Вертонген, Мораес Жилберто, Алехандро Гарсия, Диогу Гонсалвеш,

Дарвин Нуньес, Эвертон Соарес, Николас Отаменди, Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Гонсалу Рамуш.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».