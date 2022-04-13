«Ливерпуль» и «Бенфика» огласили стартовые составы на матч
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Сегодня, 13 апреля, состоится ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика». Встреча пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) и начнётся в 22:00 по мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Ливерпуль»: Алисон Беккер, Константинос Цимикас, Жоэль Матип, Ибраима Конате, Джозеф Гомес, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Джордан Хендерсон, Диогу Жота, Роберто Фирмино, Луис Диас.
«Бенфика»: Одиссеас Влаходимос, Ян Вертонген, Мораес Жилберто, Алехандро Гарсия, Диогу Гонсалвеш,
Дарвин Нуньес, Эвертон Соарес, Николас Отаменди, Адель Таарабт, Юлиан Вайгль, Гонсалу Рамуш.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».
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