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«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ

«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ
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Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Манчестер Сити».

«Атлетико»: Облак, Лоди, Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар, Коке, Феликс, Гризманн.

Запасные: Леком, Васс, Эрмосо, Врсалько, Де Пауль, Карраско, Серрано, Суарес, Корреа, Кунья.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Силва, Марез, Де Брёйне, Фоден.

Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, Макэйти, Лавиа.

Игру обслужит немецкая бригада арбитров, которую возглавит Даниель Зиберт. Помогать ему будут Ян Зейдель и Рафаэль Фолтин. Резервный рефери — Феликс Цвайер.

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