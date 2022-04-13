«Атлетико» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на ответный матч 1/4 финала ЛЧ

Стали известны стартовые составы «Атлетико» и «Манчестер Сити» на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Манчестер Сити».
«Атлетико»: Облак, Лоди, Мандава, Фелипе, Савич, Льоренте, Кондогбиа, Лемар, Коке, Феликс, Гризманн.
Запасные: Леком, Васс, Эрмосо, Врсалько, Де Пауль, Карраско, Серрано, Суарес, Корреа, Кунья.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Стоунз, Лапорт, Канселу, Эрнандес, Гюндоган, Силва, Марез, Де Брёйне, Фоден.
Запасные: Стеффен, Карсон, Диаш, Аке, Стерлинг, Грилиш, Зинченко, Фернандиньо, Делап, Эдози, Макэйти, Лавиа.
Игру обслужит немецкая бригада арбитров, которую возглавит Даниель Зиберт. Помогать ему будут Ян Зейдель и Рафаэль Фолтин. Резервный рефери — Феликс Цвайер.
- 13 апреля 2022
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