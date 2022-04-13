Лапорта: спрашивают, какого нападающего купит «Барселона». У нас уже есть отличный форвард

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил выступление сине-гранатовых в чемпионате Испании.

«Окружающие постоянно спрашивают, какого нападающего мы купим, на это я им отвечаю, что у нас уже есть отличный форвард — речь про Фати. Хорошо, что восстановился, но нам надо подождать ещё пару недель до окончательного выздоровления», – цитирует Лапорту Marca.

После 30 сыгранных туров «Барселона» располагается на втором месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, набрав 60 очков. «Леванте», который в прошлом туре обыграли каталонцы, с 22 очками находится на предпоследнем, 19-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал» (72).

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