Тренер «Айнтрахта» — о матче с «Барселоной»: наш пример — «Вильярреал», мы уверены в себе

Главный тренер «Айнтрахта» Оливер Гласнер высказался об ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Барселоной».
«Мы знаем, что нам придётся очень трудно, но мы обрели уверенность после первого матча. Мы знаем, что нам нужно совершенствоваться, но уверены в себе.
Мы посмотрели 90 минут первого матча. Мы многое делали хорошо, но нам не хватало немного большей концентрации в обороне. Также очень важно быть эффективным. Наш пример — «Вильярреал», они сыграли вничью с «Баварией» благодаря своей высокой эффективности. Мы должны стать лучше, чтобы победить завтра.
Сильно ли изменится наша игровая система по сравнению с первым матчем? Мы не доминировали на протяжении всей игры, но в некоторые моменты контролировали ситуацию. Мы знаем, что они будут пытаться атаковать на открытом пространстве. Наша цель — быть амбициозными.
Я не ожидаю, что игра будет сильно отличаться от первого матча. Ясно только то, что мы не собираемся закрываться, потому что невозможно обороняться 90 минут. Мы должны заставить их защищаться и заставить их чувствовать себя неловко», — цитирует Гласнера AS.
Напомним, первый матч 1/4 финала Лиги Европы «Айнтрахт» — «Барселона» завершился вничью 1:1. Ответная игра состоится завтра, 14 апреля, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.
- 13 апреля 2022
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