Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от ответной игры с «Будё-Глимт»

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян высказался об ответном матче четвертьфинала Лиги конференций с «Будё-Глимт».



«Для нас прошлая игра ничего не значит — мы думаем о завтрашнем противостоянии. С «Будё-Глимт» надо играть, постоянно думая. Мы — сильная команда, должны завтра продемонстрировать это на поле и победить. У меня всегда были амбиции выиграть что-то в каждом клубе, в котором я выступал», — цитирует Мхитаряна Football Italia.

В первой игре счёт был открыт в концовке первого тайма. На 43-й минуте отличился полузащитник гостей Лоренцо Пеллегрини, ему ассистировал Генрих Мхитарян. На 55-й минуте ответный мяч забил защитник «Будё-Глимт» Брис Вембангомо. На 89-й минуте результативный удар нанёс хавбек хозяев Уго Ветлесен, голевой пас отдал Амаль Пеллегрино.



Ответная игра состоится 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме и начнётся в 22:00 по мск.