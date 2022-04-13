«Манчестер Сити» проводит 100-й матч в Лиге чемпионов. «Горожане» одержали 55 побед

Сегодня, 13 апреля, проходит ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Манчестер Сити». В данный момент идёт первый тайм, счёт – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Атлетико» — «Манчестер Сити».



Как сообщает Opta Sport, «горожане» проводят сотую игру в турнире. На счету «Сити» 55 побед в 99 первых матчах в Лиге чемпионов. Ни одна английская команда не добывала столько же побед в 100 матчах в данном турнире.



Только мадридский «Реал» одержал больше побед в первых ста матчах в ЛЧ – 57 игр завершились победой «сливочных».



Напомним, в первом матче «Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне.

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