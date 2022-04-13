«Ливерпуль» — «Бенфика»: Ибраима Конате открыл счёт в игре

Сегодня, 13 апреля, проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика». Встреча идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).



Хозяева открыли счёт в игре — отличился защитник Ибраима Конате. Константинос Цимикас навесом с углового нашёл Конате у линии вратарской, а тот в прыжке головой отправил мяч под правую штангу. Также Конате забил гол в первом матче.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».

Напомним, в первом матче «Ливерпуль» победил «Бенфику» на «Эштадиу да Луш» со счётом 3:1. На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Интер» (2:1), а «Бенфика» оказалась сильнее «Аякса» (3:2).