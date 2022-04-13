«Ливерпуль» — «Бенфика»: гости сравняли счёт

Сегодня, 13 апреля, проходит ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Бенфика». Встреча идёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия).
Гости сравняли счёт в игре — на 32-й минуте отличился Гонсалу Рамуш. Николас Отаменди из центра поля сделал пас налево. Диогу Гонсалвеш сместился с фланга к штрафной и в борьбе с Джеймсом Милнером прострелил с небольшим рикошетом от его ноги — мяч достался Рамушу, который почти от 11-метровой отметки мощно пробил под штангу.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика».
Напомним, в первом матче «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» на «Эштадиу да Луш» со счётом 3:1. На стадии 1/8 финала «Ливерпуль» по сумме двух матчей обыграл «Интер» (2:1), а «Бенфика» оказалась сильнее «Аякса» (3:2).
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