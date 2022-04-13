Шикарный перформанс фанатов «Атлетико» перед матчем с «Манчестер Сити» в 1/4 финала ЛЧ
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Болельщики мадридского «Атлетико» ярко встретили автобус с командой перед ответным матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».
Фанаты расположились вдоль дороги перед стадионом «Ванда Метрополитано». В то время, когда проезжал автобус с игроками «матрасников», фанаты жгли файеры.
В данный момент в матче «Атлетико» — «Манчестер Сити» идёт первый тайм, счёт – 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию данной встречи.
Игру обслуживает немецкая бригада арбитров, которую возглавляет Даниель Зиберт. Помогают ему Ян Зайдель и Рафаэль Фольтин. Резервный рефери — Феликс Цвайер.
Первая игра завершилась победой «горожан» со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне.
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