Фанаты «Будё-Глимт» распечатали 2 тысячи масок с лицом дисквалифицированного тренера

Болельщики «Будё-Глимт» решили поддержать главного тренера команды Хьетиля Кнутсена, дисквалифицированного после конфликта с тренером вратарей «Ромы» Нуну Сантушем после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).



Как сообщает NRK, фанаты распечатали 2 тысячи масок с изображением лица Кнутсена и полетели с ними в Рим, где пройдёт ответная игра между командами.



Напомним, УЕФА временно отстранил тренеров из-за конфликта. Отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу. Не уточняется, смогут ли тренеры находиться на скамейке запасных.



Ранее капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций. В норвежском клубе в свою очередь заявили о том, что тренер «Ромы» напал первым.



Ответный матч между «Ромой» и «Будё-Глимт» состоится завтра, 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.

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