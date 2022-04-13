Фанаты «Будё-Глимт» распечатали 2 тысячи масок с лицом дисквалифицированного тренера

Болельщики «Будё-Глимт» решили поддержать главного тренера команды Хьетиля Кнутсена, дисквалифицированного после конфликта с тренером вратарей «Ромы» Нуну Сантушем после первого матча 1/4 финала Лиги конференций (1:2).
Как сообщает NRK, фанаты распечатали 2 тысячи масок с изображением лица Кнутсена и полетели с ними в Рим, где пройдёт ответная игра между командами.
Напомним, УЕФА временно отстранил тренеров из-за конфликта. Отстранение продлится до тех пор, пока орган УЕФА по контролю, этике и дисциплине не примет решения по делу. Не уточняется, смогут ли тренеры находиться на скамейке запасных.
Ранее капитан «Ромы» Лоренцо Пеллегрини рассказал, как наставник «Будё-Глимт» напал на тренера вратарей римской команды после первого матча 1/4 финала Лиги конференций. В норвежском клубе в свою очередь заявили о том, что тренер «Ромы» напал первым.
Ответный матч между «Ромой» и «Будё-Глимт» состоится завтра, 14 апреля. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме.
- 13 апреля 2022
-
23:54
-
23:52
-
23:43
-
23:38
-
23:37
-
23:27
-
23:19
-
23:16
-
22:59
-
22:47
-
22:41
-
22:33
-
22:25
-
22:23
-
21:57
-
21:57
-
21:53
-
21:37
-
21:27
-
20:54
-
20:53
-
20:43
-
20:37
-
20:30
-
20:20
-
19:59
-
19:52
-
19:46
-
19:45
-
19:36
-
19:27
-
19:10
-
19:09
-
18:44
-
18:42