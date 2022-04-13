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Фанаты «Ливерпуля» перед матчем с «Бенфикой» почтили память жертв давки на «Хиллсборо»

Фанаты «Ливерпуля» перед матчем с «Бенфикой» почтили память жертв давки на «Хиллсборо»
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Сегодня, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимает «Бенфику». В данный момент идёт второй тайм, счёт – 2:1.

Перед матчем болельщики красных почтили память жертв давки на стадионе «Хиллсборо». Послезавтра, 15 апреля, будет 33 года с момента трагедии. Фанаты красных сделали перформанс, посвящённый данному событию. Футболисты обеих команд почтили память жертв минутой молчания.

Напомним, трагедия на «Хиллсборо» — давка, произошедшая 15 апреля 1989 года на стадионе «Хиллсборо» в Шеффилде во время матча 1/2 финала Кубка Англии между «Ноттингем Форест» и «Ливерпулем». Давка повлекла за собой смерть 97 болельщиков мерсисайдцев.

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