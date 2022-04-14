Диогу Жота: «Ливерпуль» борется в трёх соревнованиях, все чувствуют себя вовлечёнными
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Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов. В первом матче 1/4 финала англичане обыграли «Бенфику» со счётом 3:1, во второй игре команды победителя не выявили — 3:3.
«Желание пройти в финал есть. Очевидно, что мы всё ещё боремся за призовые места в трёх соревнованиях. Мы проводим ротацию состава, так что все чувствуют себя вовлечёнными. Теперь нас ждёт игра с «Манчестер Сити» в Кубке Англии в субботу», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика». «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Команда Унаи Эмери по сумме двух матчей оказалась сильнее «Баварии».
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