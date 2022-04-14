Болельщики «Атлетико» оскорбляли Хосепа Гвардиолу в концовке матча с «Манчестер Сити»

Болельщики мадридского «Атлетико» оскорбляли главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу во время ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Ванда Метрополитано» в Мадриде и завершилась вничью – 0:0. Благодаря победе в первом матче (1:0) «горожане» вышли в полуфинал турнира.



Как сообщает в соцсетях журналист Мигель Дилейни, в концовке встречи фанаты «матрасников» скандировали: «Сын шлюхи, Пеп Гвардиола». Отмечается, что это кричал весь стадион.



В 1/2 финала ЛЧ «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Напомним, Гвардиола в рекордный девятый раз вывел команду в полуфинал Лиги чемпионов в качестве тренера. Испанский специалист доходил до 1/2 финала турнира с «Барселоной», «Баварией» и «Манчестер Сити».

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