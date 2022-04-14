Дарвин Нуньес — о 3:3 с «Ливерпулем»: мы возвращаемся домой с высоко поднятой головой

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес прокомментировал ничью в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».
«Сегодня мы показали, что «Бенфика» — хорошая команда. Мы оставили все силы на поле. Мы добыли ничью, но этого было недостаточно, чтобы пройти дальше, однако возвращаемся домой с высоко поднятой головой. Мы можем показать болельщикам гораздо больше. Не все приезжают сюда и делают то, что сделали мы. Команда выложилась на сто процентов», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.
В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1, во второй игре команды победителя не выявили — 3:3.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика». «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Команда Унаи Эмери по сумме двух матчей оказалась сильнее «Баварии».
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