Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дарвин Нуньес — о 3:3 с «Ливерпулем»: мы возвращаемся домой с высоко поднятой головой

Дарвин Нуньес — о 3:3 с «Ливерпулем»: мы возвращаемся домой с высоко поднятой головой
Комментарии

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес прокомментировал ничью в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Сегодня мы показали, что «Бенфика» — хорошая команда. Мы оставили все силы на поле. Мы добыли ничью, но этого было недостаточно, чтобы пройти дальше, однако возвращаемся домой с высоко поднятой головой. Мы можем показать болельщикам гораздо больше. Не все приезжают сюда и делают то, что сделали мы. Команда выложилась на сто процентов», — цитирует игрока пресс-служба УЕФА.

В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1, во второй игре команды победителя не выявили — 3:3.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию ответного четвертьфинального матча «Ливерпуль» — «Бенфика». «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Команда Унаи Эмери по сумме двух матчей оказалась сильнее «Баварии».

Новость по теме
Диогу Жота: «Ливерпуль» борется в трёх соревнованиях, все чувствуют себя вовлечёнными
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022