Коке: игроки «Ман Сити» тянули время — это доводит до безумия

Полузащитник «Атлетико» Коке прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).



«Я горжусь партнёрами по команде и нашими болельщиками. У нас было много желания и возникали хорошие моменты. Мы заслуживали большего, но мяч не летел в ворота. Нужно поздравить соперника. Что касается удаления Фелипе, то я не знаю, что произошло, потому что я был на скамейке запасных. Такие ситуации бывают.



Они лежали на газоне и тянули время – это доводит до безумия. У нас ещё были шансы. За такие эпизоды нас критикуют, но давайте посмотрим, что скажут люди сегодня. Мы хотели выйти в полуфинал, сейчас нам больно, но мы годимся этой ЛЧ. Теперь мы должны сосредоточиться на Ла Лиге, чтобы попасть в четвёрку», — цитирует Коке Marca.



Напомним, в первом матче «Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне.



Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказались футболисты «Манчестер Сити». «Горожане» вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Реалом», а «Атлетико» завершил участие в турнире.



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