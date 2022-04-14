Хосеп Гвардиола прокомментировал выход «Манчестер Сити» в полуфинал Лиги чемпионов

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал выход команды в полуфинал Лиги чемпионов.
«Атлетико» — чемпион Испании, и они играли энергично, а во втором тайме были лучше нас, и нам повезло, что мы не пропустили. В первом тайме у нас были шансы, в целом мы в полуфинале — это заслуженно. Соперник очень сильный, все команды в Лиге чемпионов приезжают сюда и страдают, поэтому важно, что мы справились. Сейчас у нас много травм, и я не знаю, что произойдёт в ближайшие недели, но сегодня мы радуемся, потому что в третий раз в истории «Манчестер Сити» мы находимся в полуфинале Лиги чемпионов», — приводит слова Гвардиолы BBC.
Напомним, в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 0:0. В первом матче «Манчестер Сити» победил «Атлетико» со счётом 1:0. Таким образом, «горожане» вышли в полуфинал турнира, где встретятся с «Реалом».
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