Симеоне: я разочарован, но нас прошёл экстраординарный соперник

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (0:0).

«Мы хотели победить сегодня. Я разочарован, что мы не вышли в следующий раунд, но нас прошёл экстраординарный соперник. Они обычно забивают три или четыре, но мы не позволили создать им много моментов у наших ворот. Нам не хватило реализации, в которой мы нуждались. Мы должны поздравить их с тем, что они вышли в полуфинал.

Я горжусь нашей игрой. Наши болельщики были великолепны. Они гнали команду вперёд всю игру. Не сомневаюсь, что фанаты будут гордиться тем, как мы играли сегодня. Единственное, что нужно подчеркнуть, это то, что мы не выиграли. Это действительно имеет значение», — цитирует Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче «Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне.

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