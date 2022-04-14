Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам четырёх прошедших встреч 1/4 финала Лиги чемпионов определились кандидаты на звание лучшего игрока недели. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.



Так, в числе номинантов оказались полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, отметившийся голевой передачей в матче с «Челси» (2:3). Левый защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас, который сделал два голевых паса в игре с «Бенфикой» (3:3). Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз, а также защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль.

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.

Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом», а «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Реалом».



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