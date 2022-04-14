Стали известны номинанты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

По итогам четырёх прошедших встреч 1/4 финала Лиги чемпионов определились кандидаты на звание лучшего игрока недели. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.
Так, в числе номинантов оказались полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич, отметившийся голевой передачей в матче с «Челси» (2:3). Левый защитник «Ливерпуля» Константинос Цимикас, который сделал два голевых паса в игре с «Бенфикой» (3:3). Центральный защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз, а также защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль.
Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА.
Напомним, в 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» встретится с «Вильярреалом», а «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «Реалом».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 14 апреля 2022
-
02:57
-
02:49
-
02:33
-
02:33
-
02:17
-
02:11
-
01:59
-
01:50
-
01:36
-
01:32
-
01:19
-
01:18
-
00:58
-
00:53
-
00:50
-
00:40
-
00:39
-
00:30
-
00:29
-
00:20
-
00:08
-
00:06
-
00:01
- 13 апреля 2022
-
23:54
-
23:52
-
23:43
-
23:38
-
23:37
-
23:27
-
23:19
-
23:16
-
22:59
-
22:47
-
22:41
-
22:33