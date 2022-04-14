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УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов
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УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание полуфинальных игр Лиги чемпионов.

Сообщается, что «Манчестер Сити» первый полуфинальный матч с «Реалом» проведёт 26 апреля в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.

Первый матч между «Ливерпулем» и «Вильярреалом» состоится 27 апреля на «Энфилде» Ответная игра пройдёт 3 мая. Все матчи будут начинаться в 22:00 мск.

Напомним, «Манчестер Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграл «Атлетико». «Вильярреал» по сумме двух матчей победил «Баварию». «Ливерпуль», в свою очередь, выбил из Лиги чемпионов «Бенфику», а «Реал» обыграл «Челси».

Финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится 28 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция).

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