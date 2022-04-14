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Главный тренер «Бенфики» прокомментировал ничью с «Ливерпулем» в ответном матче ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» прокомментировал ничью с «Ливерпулем» в ответном матче ЛЧ
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Главный тренер «Бенфики» Нелсон Вериссимо прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:3).

«Мы знали, что перед нами стоит непростая задача — пройти одну из лучших команд мира. Это был отличный европейский вечер против прекрасной команды. Конечно, нам грустно, что мы не выиграли, но команда хорошо показала себя. Все болельщики «Бенфики» должны гордиться этой ЛЧ. У нас был сложный групповой этап, а затем мы встретились с «Аяксом» и «Ливерпулем». Считаю, что мы хорошо зарекомендовали себя», — цитирует Вериссимо официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счётом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказались футболисты английского клуба, а португальцы завершили участие в турнире.

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