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Алехандро Гримальдо — о 3:3 с «Ливерпулем»: мы боролись за эмблему и наших болельщиков

Алехандро Гримальдо — о 3:3 с «Ливерпулем»: мы боролись за эмблему и наших болельщиков
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Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:3).

«Считаю, что мы провели хороший сезон в ЛЧ. Это был тяжёлый матч, но мы боролись за эмблему и наших болельщиков. Мы знали, что здесь будет очень сложно, но мы ушли с высоко поднятой головой. Мы провели хороший матч. «Ливерпуль» показывает очень высокий уровень игры. Их игроки не останавливаются все 90 минут», — цитирует Гримальдо официальный сайт УЕФА.

Напомним, в первом матче «Ливерпуль» обыграл «Бенфику» со счётом 3:1. Таким образом, по сумме двух матчей сильнее оказались футболисты английского клуба, а португальцы завершили участие в турнире.

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