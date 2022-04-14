Видеообзор ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Бенфика»

Вчера, 13 апреля, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Бенфику». Команды сыграли вничью — 3:3.
Хозяева открыли счёт в игре — на 21-й минуте отличился защитник Ибраима Конате. Гости сравняли результат на 32-й минуте. У «Бенфики» отличился Гонсалу Рамуш. Роберто Фирмино вывел хозяев вперёд спустя 10 минут после старта второго тайма. Через 10 минут бразилец оформил дубль. После этого Роман Яремчук сократил отставание в счёте, а в конце матча Дарвин Нуньес сравнял счёт в игре — 3:3.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
В первом матче англичане обыграли португальцев со счётом 3:1. Подопечные Юргена Клоппа вышли в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграют с «Вильярреалом».
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