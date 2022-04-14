Футболист «Манчестер Сити» высказался о стычке с игроками «Атлетико» после матча ЛЧ

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт высказался о стычке с футболистами «Атлетико» в подтрибунном помещении после ответного четвертьфинального матча Лиги чемпионов.
«Это правда, что всегда неприятно видеть игру, которая заканчивается стычкой. В конце концов, вы создаете много шума из-за очень маленькой вещи. Эта игра нанесла сопернику больше вреда, чем нам», — приводит слова Лапорта Marca.
Напомним, ранее сообщалось, что защитник «Атлетико» Стефан Савич и полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш сперва устроили разборки на футбольном поле. После завершения матча игроки продолжили выяснять отношения в подтрибунном помещении, и в конфликт вмешалась полиция.
По итогам двух матчей «Манчестер Сити» обыграл «Атлетико» с общим счётом 1:0 и вышел в полуфинал Лиги чемпионов.
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