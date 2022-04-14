Полузащитник «Ман Сити» Родри прокомментировал ничью с «Атлетико» в ответном матче ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес (Родри) прокомментировал итоги ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:0).



«Это большое достижение для нас снова оказаться в полуфинале ЛЧ. Мы знали, что нас ожидает битва. Они хорошо играют дома. С первых минут нам пришлось очень сложно. Концовка игры получилась трудной. У них отличная команда. Мы смогли пройти сильного соперника», — цитирует Родри Marca.



Напомним, в первом матче «Сити» обыграл «Атлетико» на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)» со счётом 1:0. Единственный гол на свой счёт записал Кевин Де Брёйне. В полуфинале «горожане» сыграют с мадридским «Реалом». «Матрасники» завершили участие в турнире.

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