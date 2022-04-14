Защитник «Севильи» Кунде — о Бензема: он фантастический нападающий

Защитник «Севильи» Жюль Кунде поделился ожиданиями от встречи с нападающим Каримом Бензема в матче 32-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом».

«Встреча с Бензема – это хороший вызов. Он фантастический нападающий, который проводит прекрасный сезон. Мне нравится играть против лучших нападающих, потому что именно там ты видишь, чего тебе не хватает. Я собираюсь подготовиться как можно лучше», — цитирует Кунде Marca.

Встреча между «Севильей» и «Реалом» состоится на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье (Испания) 17 апреля. Начало игры — 22:00 мск.

В текущем сезоне Бензема сыграл в 38 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив 38 голов, а также отдав 13 голевых передач. На счету Кунде один гол и одна передача в 37 играх за «Севилью».

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