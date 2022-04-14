Облак: матч с «Манчестер Сити» мог сложиться успешно, если бы его продлили ещё на 30 минут

Голкипер «Атлетико» Ян Облак высказался о вылете команды из Лиги чемпионов.

«Мы отдали все силы и могли победить. В первой игре они были гораздо сильнее нас — в этом матче мы сыграли лучше. В двух матчах у нас было больше моментов, чем у них, но нам не удалось их реализовать. Наши болельщики здорово нас поддерживали. Они нам очень помогли. Я думаю, матч с «Манчестер Сити» мог сложиться успешно для нас, если бы мы продлили его еще на 30 минут. Нам не в чем себя упрекнуть. Мы выложились на все сто процентов. Мы многого добьемся, если продолжим играть на уровне этого матча», — приводит слова Облака официальный сайт УЕФА.

Напомним, в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов «Атлетико» сыграл вничью с «Манчестер Сити» со счётом 0:0. В первом матче «Атлетико» уступил «Манчестер Сити» со счётом 0:1.