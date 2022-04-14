Гвардиола высказался о предстоящем матче «Манчестер Сити» с «Реалом» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем матче с «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Реал – короли Лиги чемпионов. Это наш третий полуфинал турнира. Если мы будем играть так же, как во втором тайме матча с «Атлетико», у нас не будет шансов. Мы постараемся сыграть так же, как в Манчестере», — приводит слова Гвардиолы Marca.

Напомним, «Манчестер Сити» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл «Атлетико» со счётом 1:0. В ответной встрече команды сыграли вничью со счётом 0:0.

«Реал», в свою очередь, по итогам двух матчей четвертьфинала Лиги чемпионов обыграл «Челси».

Первый полуфинальный матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится 26 апреля. Игра пройдёт в Манчестере на стадионе «Сити оф Манчестер (Этихад)». Ответная игра запланирована на 4 мая.