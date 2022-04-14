Один из самых талантливых игроков «Барселоны» может перейти в «Вильярреал» летом

«Вильярреал» интересуется одним из самых перспективных полузащитников «Барселоны» Рики Пучем.



Как сообщает El Nacional, трансфер может произойти уже в грядущее трансферное окно. 22-летний испанец недоволен количеством игрового времени в «Барселоне» и хочет получать больше игровой практики.



В сезоне-2021/22 Пуч забил 1 гол в 14 матчах за «Барселону». Портал Transfermarkt.com оценивает футболиста в 9 миллионов евро.

Напомним, 12 апреля в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА «Бавария» принимала «Вильярреал». Встреча прошла на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия) и завершилась ничьей со счётом 1:1. В первой игре победу одержал «Вильярреал». Таким образом, испанский клуб вышел в полуфинал Лиги чемпионов, а «Бавария» покинула турнир.

Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».