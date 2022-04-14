Защитник «Севильи» Жюль Кунде восхвалил Бензема перед предстоящей игрой с «Реалом»

Французский защитник «Севильи» Жюль Кунде лестно высказался о нападающем мадридского «Реала» Кариме Бензема перед грядущей встречей в рамках 32-го тура испанской Ла Лиги.
«Встреча с Бензема – это хороший вызов для меня. Карим – фантастический нападающий, который проводит великолепный сезон. Мне нравится играть против лучших в своём деле, потому что именно там ты видишь, чего тебе не хватает.
Я собираюсь подготовиться как можно лучше к нашему противостоянию», – приводит слова Кунде Marca.
Очная встреча этих команд состоится 17 апреля в 22:00 мск в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». В матче первого круга победу одержал мадридский «Реал» со счётом 2:1. За андалусийцев единственный гол забил Рафаэль Мир. За «сливочных» тогда отличились два лучших бомбардира в составе клуба в Ла Лиге — Бензема и Винисиус Жуниор.
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